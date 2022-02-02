عاجل: عقوبات أميركية وشيكة على قيادات في جماعة الحوثي

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تتجه الادارة الأمريكية لفرض عقوبات على الحوثيين، بالتزامن مع مطالبات باعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة ارهابية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس في خبر عاجل قبل قليل ان إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على قيادات في مليشيا الحوثي.