وقفة احتجاجية نسائية تثير جدلا واسعا في اليمن.. ما القصة؟

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أثارت وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من النساء والفتيات ،أمام مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة تعز،جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
هدف الوقفة والحملة كان المطالبة بمنح جوازات السفر للنساء دون وصاية، من ولي امرها.
هذه الحملة النسوية قوبلت برفض البعض وتأييد آخريين من النساء والرجال لمطالبهن.
ورفعت المشاركات في الوقفة،امس، شعارات تطالب بتسهيل حصول المرأة على جواز السفر، دون اشتراط موافقة صريحة من أولياء الأمور، معتبرين ذلك حقا مدنيا مكفولا لهن.
ودعت المحتجات المنظمات المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على ما يصفونه بتعسف إدارة المصلحة، والضغط على الحكومة لإصدار تعميم يلزمها بالعمل وفقا للقانون.