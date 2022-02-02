محققو الأمم المتحدة يشككون في مزاعم وفاة مسؤول الاغتصابات في صنعاء ”سلطان زابن“ بعد أسابيع من إدراجه في قائمة العقوبات

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شكك محققو الأمم المتحدة، في مزاعم مليشيات الحوثيين بوفاة مدير البحث الجنائي بصنعاء "سلطان زابن"، بعد اسابيع قليلة من إدراجه في قائمة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2564 (2021).

واُدرج زابن في قائمة العقوبات بتاريخ 25 فبراير/شباط الماضي، لضلوعه في الانتهاكات الجسيمة بحق النساء المختطفات والناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان، وتورطه بشكل مباشر في التحريض على سياسة العنف والاعتداءات الجنسية بحق المختطفات وقيادة ما يسمى بتشكيل "الزينبيات" النسائي التابع للحوثيين.

وقال المحققون في التقرير الصادر مؤخرا، إن "وزارة الداخلية (الحوثية) أعلنت في 5 أبريل/نيسان 2021 وفاة صالح زابن بسبب مرض عضال. ولم نتلقى بعد أي دليل يؤكد وفاته".

وأشاروا إلى أن زابن ندد بعد يوم واحد "بإدراجه في قائمة العقوبات قائلا إن (الإدراج) جاء نتيجة ضغط من قبل منظمات "الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية"".