بعد تردد أنباء عن قتله عبدالملك الحوثي يظهر في صورة تلفزيونية ثابتة فقط

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نشرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، صورة لزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي قالت إنها خلال لقاء أجراه، الثلاثاء، مع وفد من قبائل خب والشعف واليتمة ودهم من الجوف ووفدا من العبدية بمأرب.
ونقلت القناة على لسان الحوثي تأكيده على "ضرورة الحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار وأن يسود التفاهم والإخاء بين أبناء الجوف"، داعيا "لصلح عام في الجوف وأن يعم الأمن والاستقرار والتعاون بين الجانب الرسمي والوجاهات لحل الإشكالات".
وخاطب الحوثي الوفد وفقا لما نقلته القناة، قائلا: "سعداء بكل الزيارات واللقاءات التي ترسخ الأخوة والتعاون بين أبناء شعبنا اليمني" مؤكدا أن الأعداء يبذلون جهودا للتفريق بين أبناء البلد وإثارة الفرقة بينهم تحت عدة عناوين".
وأضاف: "حصار شعبنا جريمة لأنه سبّب معاناة كبيرة مع أنهم يفتشون السفن بعد حصولها على التراخيص، وأن واجبنا أن نقف صفا واحدا وأن يسعى الكل ألا يكون البلد خاضعا للخارج".
ويذكر أن غياب عبدالملك الحوثي عن الظهور العلني في عدد من المناسبات التي كان يظهر فيها عادة ويوجه خطابات، قد أثار تفاعلا وتكهنات حول مصيره بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.