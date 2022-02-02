واشنطن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في اليمن

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، جميع الأطراف في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة اليمنية.

وأدانت الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلها تلفزيون “الحدث” السعودي، التصعيد العسكري الأخير للحوثيين، والهجمات المتكررة على دول التحالف ومدينة مأرب اليمنية.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنها ستبذل كل الجهود لوقف أي هجمات حوثية على الإمارات والسعودية، وأنها لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة التصعيد ضد المنطقة.

وقالت واشنطن، “إنها لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة الحوثيين على أعمالهم”.

وأوضحت أنها تسعى لتعزيز الشراكة العسكرية ودعم حلفائها في التصدي لهجمات الحوثيين في المنطقة، وأنها تجري مشاورات مع الحلفاء لبحث إعادة إدراج “الحوثي” في قائمة الإرهاب.

وفي 17 يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على أبوظبي في الإمارات أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. في حين أن الحوثيين المدعومين من إيران يهاجمون منذ فترة طويلة أهدافًا داخل السعودية، كانت هذه واحدة من المرات الأولى التي استهدفوا فيها الإمارات.

وشنت السعودية والإمارات غارات جوية انتقامية على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأطلق الحوثيون صواريخ باليستية باتجاه أبوظبي مرة أخرى واعترضتها الدفاعات الإماراتية والعسكريون الأمريكيون في قاعدة الظفرة الجوية.