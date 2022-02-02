‏«واتساب» يصدم «أندرويد» بتقليص النسخ الاحتياطي

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يعمل تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلات الفورية «واتساب»، على تعديل نظام النسخ الاحتياطي للملفات على «قوقل درايف»، ليصبح بسعة تخزين محدودة للهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.

وحدث «واتساب» سياسات النسخ الاحتياطي التي يوفرها نظام التخزين السحابي «قوقل درايف» لمستخدمي التطبيق على هواتف «أندرويد»، والتي كانت مساحة تخزين غير محدودة منذ عام 2018.

ويأتي الإجراء الجديد من «واتساب» بعد أن حدثت «قوقل» خطط التخزين على «قوقل درايف» العام الماضي، لينخفض الحد المجاني إلى 15 غيغابايت لكل حساب شخصي، بما في ذلك «صور قوقل» التي كانت غير محدودة في السابق أيضاً، بحسب موقع «بورتال تك» التقني.