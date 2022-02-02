بمشاركة آلاف المقاتلين من 60 دولة ومنظمة.. انطلاق “أكبر مناورة بحرية” بالشرق الأوسط تقودها أمريكا «واتساب» يصدم «أندرويد» بتقليص النسخ الاحتياطي انهيار مشروع التشفير "السري" الذي كانت تُجَهزه "فيسبوك" الكشف عن مشروع سكة حديد تربط العراق مع 10 مدن سعودية تحرك عاجل من الديوان الأميري في الكويت تجاه هؤلاء غارات للتحالف تستهدف نقاطًا للقيادة والسيطرة ومخزنَي أسلحة للمليشيات مسؤول رفيع يتعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة بعدن الإرياني: الإصلاح ضلع رئيسي في معركة اليمن واليمنيين ضد مليشيات «إیران»وتعرض لحملات تشويه ظالمة القيادة السعودية تناقش مخرجات ”اللجنة الخماسية“ بخصوص اليمن لماذا اضطر ميسي لحمل القميص رقم 10 في لقاء سان جيرمان ونيس؟
يعمل تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلات الفورية «واتساب»، على تعديل نظام النسخ الاحتياطي للملفات على «قوقل درايف»، ليصبح بسعة تخزين محدودة للهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.
وحدث «واتساب» سياسات النسخ الاحتياطي التي يوفرها نظام التخزين السحابي «قوقل درايف» لمستخدمي التطبيق على هواتف «أندرويد»، والتي كانت مساحة تخزين غير محدودة منذ عام 2018.
ويأتي الإجراء الجديد من «واتساب» بعد أن حدثت «قوقل» خطط التخزين على «قوقل درايف» العام الماضي، لينخفض الحد المجاني إلى 15 غيغابايت لكل حساب شخصي، بما في ذلك «صور قوقل» التي كانت غير محدودة في السابق أيضاً، بحسب موقع «بورتال تك» التقني.