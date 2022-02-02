انهيار مشروع التشفير "السري" الذي كانت تُجَهزه "فيسبوك"

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحفية عالمية، انهيار مشروع التشفير السري الطموح الذي كانت تُمَوله شركة "فيسبوك" بالتعاون مع مؤسسة "ديم".

وذكرت مؤسسة "ديم" في بيان رسمي، بيع أصولها إلى بنك "سيلفرغيت"، وإيقاف كافة مشاريع التعاون؛ وأبرزها مشروع التشفير الطموح بالتعاون مع "فيسبوك".

وقال المتحدث باسم "ديم" إنه تم اكتشاف "أخطاء غير واقعية" في منظومة التشفير التي يسعون لبنائها على خدمات "فيسبوك" المختلفة.

وكانت "فيسبوك" تأمل أن تنتهي خدمة التشفير المطورة من "ديم"؛ لدعم عملاتها المشفرة المرتقبة "ليبرا"؛ إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي من فيسبوك أو أي من مسؤوليها بعد إعلان "ديم" الجديد.

وكان من المتوقع أن يتم إطلاق عملة "ليبرا" المشفرة يناير من العام الماضي؛ ولكن تم تأجيلها حينها، بسبب إجراءات تقنية يتم العمل عليها.

وألقى الرئيس التنفيذي لشركة "ديم"، ستيوارت ليفي، باللوم على المنظمين الأمريكيين في وفاة خدمته وعملته المشفرة المرتقبة، ودافع عن عمل المنظمة لتقليل المخاطر من خلال "الضوابط الرائدة في الصناعة لحماية المستهلكين ومكافحة الجرائم المالية".

وعلَّق رئيس شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا لخدمات العملة المشفرة التي تم تغيير اسمها إلى "نوفي"، ستيفان كاسريل، بقوله: كانت رحلة "ديم" طموحة وصعبة حتى الآن، ونأمل أن يسمح بيع أصولها أن تستمر رؤية المشروع؛ لأننا ما زلنا نؤمن بمهمتنا المالية المشتركة.