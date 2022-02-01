تحرك عاجل من الديوان الأميري في الكويت تجاه هؤلاء

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في تحرك حاسم قرر الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، إصدار تعميمًا باتخاذه الإجراءات اللازمة لحذف لقب “الشيخ” أو المهنة “أحد أفراد الأسرة الحاكمة” عمن وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.
وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عممت كتاباً من الديوان الأميري على الوزراء، يتضمن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب “الشيخ” أو المهنة “أحد أفراد الأسرة الحاكمة” ممن وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.
ويأتي التعميم تنفيذاً للأمر الأميري الصادر في مايو 2017 باعتماد شجرة أسرة الصباح رسمياً، لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت واعتبارها شجرة رسمياً ومرجعاً للنسب.