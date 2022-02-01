غارات للتحالف تستهدف نقاطًا للقيادة والسيطرة ومخزنَي أسلحة للمليشيات

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استهدفت مقاتلات التحالف اليوم الثلاثاء، بغارات جوية نقاطًا للقيادة والسيطرة ومخزنَي أسلحة ومواقع مدفعية للميليشيات الحوثية، شمالي محافظة حجة.

وكانت مدفعية الجيش الوطني بالمنطقة الخامسة قد نفذت يوم أمس قصفًا مكثفًا على خنادق ومواقع ميليشيا الحوثي في مديريتَيْ عبس ومستبا شمال حجة.

وأسفر القصف عن خسائر كبيرة لدى الميليشيا وإعطاب لآلياتهم العسكرية.