مسؤول رفيع يتعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة بعدن

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تعرض مسؤولاً رفيع بوزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، لمحاولة اغتيال بعبوة زرعت في سيارته، بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر أمنية، أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة مدير الدائرة المالية بوزارة الداخلية العقيد "نايف الحميدي" وأنفجرت بسيارته أمام منزله بحي "التواهي" بمدينة عدن.
وأكدت المصادر أن الانفجار خلف أضرار مادية في السيارة والمكان المحيط بالإنفجار، ولم ينتج عنه ضحايا بشرية، فيما لم يعرف هوية الجهة التي تقف خلف عملية الإستهداف.