مسؤول رفيع يتعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة بعدن الإرياني: الإصلاح ضلع رئيسي في معركة اليمن واليمنيين ضد مليشيات «إیران»وتعرض لحملات تشويه ظالمة القيادة السعودية تناقش مخرجات ”اللجنة الخماسية“ بخصوص اليمن لماذا اضطر ميسي لحمل القميص رقم 10 في لقاء سان جيرمان ونيس؟ مع صعوبة تحشيد مقاتلين.. تعميم حوثي لعقال الحارات بتوفير ضحايا جدد تركيا تصف هجمات الحوثيين ضد السعودية والإمارات بـ”الإرهاب“ مأرب برس ينشر خريطة مستجدات وباء كورونا في اليمن بعد تسجيل حالة وفاة فيديو آخر مستجدات جبهات القتال في مأرب و تعز تصريحات قوية لقائد قوات التحالف من الحدود الجنوبية السعودية العرشي : إيران جعلت من اليمن نافذة لإختراق وتصدير الإرهاب للعرب
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني اليوم الثلاثاء بإن حزب التجمع اليمني للإصلاح قدم خيرة منتسبيه في المعركة الوطنية ضد مليشيا إيران الحوثية في مختلف الجبهات
وأضاف الإرياني خلال مساحة صوتية نظمتها صحيفة عكاظ على تويتر، "أن الإصلاح أنحاز منذ الطلقة الأولى لدولة والإجماع السياسي والوطني، وأعلن تأييده في بيان رسمي لعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل".
وأكد الإرياني أن الإصلاح ظلع رئيسي في معركة اليمن واليمنيين مع إيران ومليشيا الإرهاب الحوثية.
وأضاف الإرياني "اختلفت كثيراً مع الإصلاح في الداخل كوني أحد قيادات المؤتمر، لكن هذه الشهادة في ذمتي بأنه تعرض إلى حملات تشويه كبيرة وظالمة خلال السنوات الماضية".
وأشار الإرياني إلى أن الإصلاح دفع ثمناً باهظاً لوقوفه ضد المشروع الإيراني فتم مصادرة مقراته وممتلكاته في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وتم التنكيل بقياداته وكوادره وما يزال المئات منهم في السجون الحوثية، من بينهم سياسيون وإعلاميون وتعرضوا إلى صنوف التعذيب النفسي والجسدي حتى اللحظة.