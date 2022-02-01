القيادة السعودية تناقش مخرجات ”اللجنة الخماسية“ بخصوص اليمن

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 1 فبراير/شباط، على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتناول المجلس ما صدر عن اجتماع اللجنة الخماسية بشأن اليمن الذي ضم ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات: السعودية، وسلطنة عُمان، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية؛ من إدانة للاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيا الحوثية على المدنيين في اليمن، وهجماتها الإرهابية على السعودية والإمارات.