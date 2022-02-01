تركيا تصف هجمات الحوثيين ضد السعودية والإمارات بـ”الإرهاب“

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وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الهجمات الصاروخية الحوثية تجاه السعودية والإمارات بـ "الإرهاب".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، الإثنين، في العاصمة المنامة عقب لقاء جمعهما، حسب وكالة الأناضول.
وأكد أوغلو أن تركيا تدين بشدة تلك الهجمات الإرهابية، وتقف ضد الإرهاب بكافة أشكاله.
وأضاف: "أكدنا في مكالماتنا الهاتفية وبيانتنا تضامننا مع الإمارات والدول المستهدفة ومنها السعودية"، مشيراً إلى وذكر أن مثل هذه الهجمات الإرهابية (للحوثيين) تزيد من المشكلات وتأجج الصراعات.
وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة حل جميع المشاكل في اليمن وسوريا وليبيا والمنطقة بأكملها وفي العالم الإسلامي بالطرق السياسية في أسرع وقت.
وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو أراضي الإمارات.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته وكالة "وام" الرسمية، إنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر، مشيرة إلى أن بقايا الصاروخ سقطت خارج المناطق المأهولة.
ومنذ مطلع يناير الجاري، استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، دولة الإمارات بثلاث هجمات متفرقة أسفر أحدها عن مقتل 3 عمال وإصابة 6 آخرين، فيما تواصل استهداف الأعيان المدنية في السعودية بالهجمات الصاروخية والطائرات المُسيّرة.