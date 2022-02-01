‏مأرب برس ينشر خريطة مستجدات وباء كورونا في اليمن بعد تسجيل حالة وفاة

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا في اليمن اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة و52 إصابة مؤكدة بفيروس ‎كورونا في 7 محافظات ليرتفع الاجمالي إلى 2067 وفاة و11388 إصابة.

وعلى حساب اللجنة في تويتر كشفت أرقام المصابين بالفيروس حيث سجلت محافظة حضرموت 16 إصابة و مأرب 12 والضالع 8 حالات ولحج 6 وشبوة 6 وتعز 3 والمهرة حالة واحدة فيما سجلت حضرموت وفاة احد المصابين.

وإجمالي الحالات المؤكدة (11,013) منها (2,013) وفاة و(7,121) تعافي. ولم تشمل الإحصائية المحافظات التى يسيطر عليها جماعة الحوثي.