آخر مستجدات جبهات القتال في مأرب و تعز

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تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تحرِّر عدّة مواقع من سيطرة مليشيا الحوثي في جبهة ماس شمال غرب مارب.
فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية مخزن أسلحة وآليات ومعدات قتالية تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مارب.
وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وتعز خلال 24 ساعة.
وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب وتعز دمرت 17 آلية، وتسببت في خسائر بشرية بصفوف الميليشيات، فيما أكد الجيش اليمني أن طيران التحالف دمّر مخزن أسلحة وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في جنوب مأرب.
هذا ولقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثيين حتفهم، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بغارات لمقاتلات التحالف غرب مدينة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الصراهم، نتج عنها مصرع 15 عنصراً وإصابة آخرين وتدمير عربة وطقم عسكري".
وذكر المصدر أن "غارات أخرى استهدفت فجر اليوم موقعاً للميليشيات في مدخل منطقة الصراهم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات وتدمير أطقم عسكرية".