العرشي : إيران جعلت من اليمن نافذة لإختراق وتصدير الإرهاب للعرب

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قال السياسي والإعلامي اليمني فخري العرشي ان السلام في اليمن لم يعد مرتبط بنهاية الحرب او تسوية سياسية تصاغ على أوراق كما يعتقد الكثير.
معتبرا ان المعايير الحقيقية أضحت بتحقيق سلام يضمن تأمين المنطقة العربية من دورات عنف قادمة تغذيها إيران لزعزعة الامن والاستقرار القومي العربي، واليمن مجرد نافذة للاختراق والتسلل للأضرار بالعرب.
وأضاف السلام في اليمن بحمايته من المشروع الإيراني،والأموال المتدفقة من تهريب الأسلحة،و النفط، والمخدرات وبناء العقيدة الدينية المتطرفة التي لا تقبل بالأخر، الحلول لهذه المعضلة تكمن في خلق مشروع مارشال اقتصادي، ينتشل اليمن واليمنيين من حالة البؤس والحاجة، إلى مرحلة تنمية شاملة.
ودعا العرشي الي خلق فرص وبيئة عمل مناسبة لليمنين، وتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية.
محذرا من ترحيل الأزمات وعدم إيجاد حلول لأن هذا سينعكس من خلال أزمات لاحقة أشد خطورة.