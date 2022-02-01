وزير المالية يؤكد تطلع الحكومة لبرامج ومشاريع أوروبية لدعم تعافي الاقتصاد

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكد وزير المالية سالم بن بريك، تطلع الحكومة لتنفيذ الاتحاد الأوروبي العديد من البرامج والمشاريع في المجالين الاقتصادي والمالي للإسهام في تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن العملة المحلية واستقرار أسعار السلع الأساسية وتحقيق التحسن الملحوظ في شتى الجوانب، بحيث يلمس المواطن أثره على صعيد الحياة اليومية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات يمنية - أوروبية، عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، وضمت وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم صالح بن بريك مع القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون ليلاسي وسفراء كل من المانيا وهولندا والسويد، وجرى خلالها بحث تعزيز أوجه التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وخاصة دعم التعافي الاقتصادي والموازنة العامة وبناء السلام وإعادة الإعمار.

وأشاد الوزير بن بريك، بإسهامات الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن بمختلف مجالات وقطاعات الحياة والمشاريع الهامة والحيوية، كون الاتحاد الأوروبي يعد من الشركاء الأساسيين للحكومة.