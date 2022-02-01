العرشي : إيران جعلت من اليمن نافذة لإختراق وتصدير الإرهاب للعرب وزير المالية يؤكد تطلع الحكومة لبرامج ومشاريع أوروبية لدعم تعافي الاقتصاد قوات الجيش تدحر المليشيا الحوثية من عدّة مواقع شمال غرب مارب تعز: معارك وغارات تكبد الحوثي خسائر كبيرة وقائد عسكري يوضح سير المعارك والمكاسب الميدانية الأخيرة اتهامات من داخل صنعاء تكشف من المتسبب بأزمة المشتقات النفطية وسعر (20 لتر) بترول يصل (25 ألفا) المطار الأكثر ازدحاما في اوروبا خلال 2021 مر عبره نحو 37 مليون مسافر تطور غير مسبوق في علاقة واشنطن بالدوحة وبايدن يوافق رسميا على قرار قال انه طال انتظاره تعميم هام من البنك المركزي لجميع شركات ومنشآت الصرافة في اليمن وغرامة مالية يومية لمن يتخلف السعودية تستبدل اسم القهوة العربية في قائمة منتجاتها وتصدر تعميما بذلك تقرير حقوقي أميركي يكشف عن جرائم جسيمة ارتكبها الانتقالي في عدن ويوثق ذلك بالأرقام وشهادات المواطنين
أكد وزير المالية سالم بن بريك، تطلع الحكومة لتنفيذ الاتحاد الأوروبي العديد من البرامج والمشاريع في المجالين الاقتصادي والمالي للإسهام في تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن العملة المحلية واستقرار أسعار السلع الأساسية وتحقيق التحسن الملحوظ في شتى الجوانب، بحيث يلمس المواطن أثره على صعيد الحياة اليومية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات يمنية - أوروبية، عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، وضمت وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم صالح بن بريك مع القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون ليلاسي وسفراء كل من المانيا وهولندا والسويد، وجرى خلالها بحث تعزيز أوجه التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وخاصة دعم التعافي الاقتصادي والموازنة العامة وبناء السلام وإعادة الإعمار.
وأشاد الوزير بن بريك، بإسهامات الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن بمختلف مجالات وقطاعات الحياة والمشاريع الهامة والحيوية، كون الاتحاد الأوروبي يعد من الشركاء الأساسيين للحكومة.