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قوات الجيش تدحر المليشيا الحوثية من عدّة مواقع شمال غرب مارب

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - مأرب
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شنّت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، صباح اليوم، هجوماً كاسحاً تمكنت خلاله من تحرير عدّة مواقع من سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة ماس شمال غرب مارب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية الإيرانية.

فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا. وبالتزامن، شنّت مدفعية الجيش قصفاً استهدف تعزيزات المليشيا وأسفر عن إعطاب ثلاثة أطقم وسقوط من كانوا على متنها.

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