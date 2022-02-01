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المطار الأكثر ازدحاما في اوروبا خلال 2021 مر عبره نحو 37 مليون مسافر

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلن مجلس المطارات الدولي ،أن مطار إسطنبول في تركيا كان الأكثر ازدحاماً في أوروبا خلال العام الماضي.

 وعبر 36 مليوناً و988 ألفاً و563 مسافراً من مطار اسطنبول عام 2021، وفق احصائيات المجلس.

وقدرت حجم الزيادة عن العام الذي قبله 2020 بنحو 37%.

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