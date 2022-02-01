تعز: معارك وغارات تكبد الحوثي خسائر كبيرة وقائد عسكري يوضح سير المعارك والمكاسب الميدانية الأخيرة اتهامات من داخل صنعاء تكشف من المتسبب بأزمة المشتقات النفطية وسعر (20 لتر) بترول يصل (25 ألفا) المطار الأكثر ازدحاما في اوروبا خلال 2021 مر عبره نحو 37 مليون مسافر تطور غير مسبوق في علاقة واشنطن بالدوحة وبايدن يوافق رسميا على قرار قال انه طال انتظاره تعميم هام من البنك المركزي لجميع شركات ومنشآت الصرافة في اليمن وغرامة مالية يومية لمن يتخلف السعودية تستبدل اسم القهوة العربية في قائمة منتجاتها وتصدر تعميما بذلك تقرير حقوقي أميركي يكشف عن جرائم جسيمة ارتكبها الانتقالي في عدن ويوثق ذلك بالأرقام وشهادات المواطنين تصريحات جديدة لبايدن والدفاع الأمريكية بشأن الإمارات والهجمات الحوثية أكاديميون وتربويون يحذرون من خطورة تجريف مليشيا الحوثي للعملية التعليمية، وتغييرها المناهج الدراسية بأفكار طائفية بالأرقام الحكومة اليمنية تكشف عن خسائر الاقتصاد جراء الحرب والتي بلغت نحو 126 مليار دولار
أعلن مجلس المطارات الدولي ،أن مطار إسطنبول في تركيا كان الأكثر ازدحاماً في أوروبا خلال العام الماضي.
وعبر 36 مليوناً و988 ألفاً و563 مسافراً من مطار اسطنبول عام 2021، وفق احصائيات المجلس.
وقدرت حجم الزيادة عن العام الذي قبله 2020 بنحو 37%.