تطور غير مسبوق في علاقة واشنطن بالدوحة وبايدن يوافق رسميا على قرار قال انه طال انتظاره

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أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن،اليوم الثلاثاء ،الكونغرس رسميا بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا من خارج النيتو.
وقال بايدن ان تصنيف قطر حليفا رئيسيا اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها.
وكان بايدن أعرب خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن نيته إدارج الدوحة في قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج إطار حلف شمال الأطلسي "النتيو".
وقال بايدن خلال لقائه بن حمد في البيت الأبيض امس: "سأبلغ الكونغرس أنني سأصنف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو ما سيعكس أهمية علاقاتنا".
وأضاف: "أعتقد أن هذا قد طال انتظاره... قطر صديقة جيدة وشريك موثوق".
وكان بن حمد أكد عقب لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع قطر والولايات المتحدة"، واصفا إياها بـ"الشراكة الدفاعية القوية".
وشدد على أن "قطر تدعم عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من خلال استضافة 10 آلاف من القوات الأمريكية في قطر".
اما وزير خارجية قطر فقال ان تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج النيتو يعكس قوة العلاقة ويوفر فرص شراكة.