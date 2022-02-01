تعميم هام من البنك المركزي لجميع شركات ومنشآت الصرافة في اليمن وغرامة مالية يومية لمن يتخلف

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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وجه البنك المركزي اليمني (المقر الرئيسي) في العاصمة المؤقتة عدن ،امس، تعميما لجميع شركات ومنشآت الصرافة المنتشرة في عموم المحافظات اليمنية.

وجاء في التعميم- اطلع محرر مأرب برس على صورة منه- توجيه البنك المركزي، شركات الصرافة بتجديد تراخيص عملها للعام الجاري 2022.

وحدد التعميم نهاية شهر فبراير، موعدا اخيرا للتجديد.

وحذر البنك المركزي من يتخلف عن تجديد تراخيص مزاولة العمل بفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال يومياً.

وطلب البنك من شركات الصرافة التي لم تجدد تراخيص مزاولة اعمال الصرافة، الاسراع باجراءات استكمال التجديد ،خلال الفترة المحددة والتي تنتهي بنهاية شهر فبراير الجاري.