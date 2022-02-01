السعودية تستبدل اسم القهوة العربية في قائمة منتجاتها وتصدر تعميما بذلك

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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استبدلت السعودية اسم "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها.

وفي التفاصيل اصدر اتحاد الغرف السعودية تعميماً لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلاً من "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها.

واكدت عليهم بعدم استخدام الاسم القديم كاسم تجاري أو علامة تجارية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية" التي أطلقتها وزارة الثقافة العام الماضي.