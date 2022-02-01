تطور غير مسبوق في علاقة واشنطن بالدوحة وبايدن يوافق رسميا على قرار قال انه طال انتظاره تعميم هام من البنك المركزي لجميع شركات ومنشآت الصرافة في اليمن وغرامة مالية يومية لمن يتخلف السعودية تستبدل اسم القهوة العربية في قائمة منتجاتها وتصدر تعميما بذلك تقرير حقوقي أميركي يكشف عن جرائم جسيمة ارتكبها الانتقالي في عدن ويوثق ذلك بالأرقام وشهادات المواطنين تصريحات جديدة لبايدن والدفاع الأمريكية بشأن الإمارات والهجمات الحوثية أكاديميون وتربويون يحذرون من خطورة تجريف مليشيا الحوثي للعملية التعليمية، وتغييرها المناهج الدراسية بأفكار طائفية بالأرقام الحكومة اليمنية تكشف عن خسائر الاقتصاد جراء الحرب والتي بلغت نحو 126 مليار دولار مسؤول أوكراني يفجر مفاجئة من العيار الثقيل للخصوم ويعلن عن تشغيل كل المفاعلات النووية في البلاد بعد 35عام من الكفاح قرارات أمريكية جديدة بدعم الإمارات والشركاء الخليجيين بعد الهجوم الحوثي الجديد مدرب المغرب يفاجئ وسائل الإعلام بعد خسارة "أسود الأطلس" أمام مصر
استبدلت السعودية اسم "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها.
وفي التفاصيل اصدر اتحاد الغرف السعودية تعميماً لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلاً من "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها.
واكدت عليهم بعدم استخدام الاسم القديم كاسم تجاري أو علامة تجارية.
يأتي ذلك ضمن مبادرة تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية" التي أطلقتها وزارة الثقافة العام الماضي.