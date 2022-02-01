بالأرقام الحكومة اليمنية تكشف عن خسائر الاقتصاد جراء الحرب والتي بلغت نحو 126 مليار دولار

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الحكومة اليمنية، امس الاثنين، أن خسائر الاقتصاد جراء الصراع الدائر في البلد منذ 7 أعوام، تبلغ نحو 126 مليار دولار أمريكي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، خلال اجتماع وفد حكومي بدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الأردنية عمّان، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "خسارة الاقتصاد حوالي 126 مليار دولار من ناتجه المحلي وتصاعد معدلات التضخم، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة وانخفاض الإيرادات وتدهور مستوى المعيشة، أدى إلى أزمة إنسانية مستفحلة اضرت بحياة ومعيشة 80 بالمائة من السكان".

وأضاف أن "نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 35 بالمائة، والفقر إلى حوالي 78 بالمائة من السكان، فضلا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والتعليم والمياه والبيئة نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية".

ودعا وزير التخطيط اليمني، جميع المانحين إلى "مساعدة اليمن في الخروج من أزمته".

وثمن الوزير باذيب، "الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية".

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