أكاديميون وتربويون يحذرون من خطورة تجريف مليشيا الحوثي للعملية التعليمية، وتغييرها المناهج الدراسية بأفكار طائفية بالأرقام الحكومة اليمنية تكشف عن خسائر الاقتصاد جراء الحرب والتي بلغت نحو 126 مليار دولار مسؤول أوكراني يفجر مفاجئة من العيار الثقيل للخصوم ويعلن عن تشغيل كل المفاعلات النووية في البلاد بعد 35عام من الكفاح قرارات أمريكية جديدة بدعم الإمارات والشركاء الخليجيين بعد الهجوم الحوثي الجديد مدرب المغرب يفاجئ وسائل الإعلام بعد خسارة "أسود الأطلس" أمام مصر عاجل شاهد الفيديو ..مقاتلات التحالف تشن سلسلة ضربات جوية مركزة على مواقع للمليشيات في صنعاء - المواقع المستهدفة إيران سترسل وفداً رفيع المستوى إلى الإمارات خلال أيام.. ما هي المهمة؟ بايدن يعرب عن نيته إدراج دولة خليجية على قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج "الناتو" دولة خليجية تعلن زيادة أسعار البنزين بعد انتكاسة الحوثيين.. إيران تطالب بتدخل اممي لإنهاء حرب اليمن
أعلنت الحكومة اليمنية، امس الاثنين، أن خسائر الاقتصاد جراء الصراع الدائر في البلد منذ 7 أعوام، تبلغ نحو 126 مليار دولار أمريكي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، خلال اجتماع وفد حكومي بدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الأردنية عمّان، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "خسارة الاقتصاد حوالي 126 مليار دولار من ناتجه المحلي وتصاعد معدلات التضخم، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة وانخفاض الإيرادات وتدهور مستوى المعيشة، أدى إلى أزمة إنسانية مستفحلة اضرت بحياة ومعيشة 80 بالمائة من السكان".
وأضاف أن "نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 35 بالمائة، والفقر إلى حوالي 78 بالمائة من السكان، فضلا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والتعليم والمياه والبيئة نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية".
ودعا وزير التخطيط اليمني، جميع المانحين إلى "مساعدة اليمن في الخروج من أزمته".
وثمن الوزير باذيب، "الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية".
صحيفة صينية تذكر بمقاتلة روسية منسية ذات قمرة قيادة فريدة صحيفة صينية تذكر بمقاتلة روسية منسية ذات قمرة قيادة فريدة مقترحات من وأشار إلى "الدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك فاعل ورئيسي لليمن وإسهاماته في العديد من المجالات التنموية