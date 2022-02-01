بالأرقام الحكومة اليمنية تكشف عن خسائر الاقتصاد جراء الحرب بلغت نحو 126 مليار دولار مسؤول أوكراني يفجر مفاجئة من العيار الثقيل للخصوم ويعلن عن تشغيل كل المفاعلات النووية في البلاد بعد 35عام من الكفاح قرارات أمريكية جديدة بدعم الإمارات والشركاء الخليجيين بعد الهجوم الحوثي الجديد مدرب المغرب يفاجئ وسائل الإعلام بعد خسارة "أسود الأطلس" أمام مصر عاجل شاهد الفيديو ..مقاتلات التحالف تشن سلسلة ضربات جوية مركزة على مواقع للمليشيات في صنعاء - المواقع المستهدفة إيران سترسل وفداً رفيع المستوى إلى الإمارات خلال أيام.. ما هي المهمة؟ بايدن يعرب عن نيته إدراج دولة خليجية على قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج "الناتو" دولة خليجية تعلن زيادة أسعار البنزين بعد انتكاسة الحوثيين.. إيران تطالب بتدخل اممي لإنهاء حرب اليمن بماذا علق مستشار الرئيس الإماراتي على الهجوم الحوثي الأخير؟
قال غينادي موسكال المحافظ السابق لمحافظتي لوغانسك وزاكارباتيه، إن صناعة الطاقة النووية الأوكرانية في حالة يرثى لها، وتشغيل كل المفاعلات في جميع المحطات الكهروذرية محفوف بالعواقب.
وأضاف موسكال: "ياله من يوم سعيد، لقد أقلعت مجددا كل المفاعلات الـ15. نرجو من الرب أن يمر موسم الشتاء بسلام ولا نحصل على تشيرنوبيل جديدة".
وقال إن شركة "إينيرغو اتوم" الأوكرانية في حالة يرثى لها، وهي تشتري معظم وقودها النووي من روسيا.
وقال: "لا تتباهوا أيها السادة المحترمون، ولنتضرع للرب بأن تنجو إينيرغو اتوم. عليكم الذهاب إلى الكنيسة وإشعال الشموع والتضرع لكي يمر هذا الشتاء بخير ولا تجلب لنا وحدات الطاقة تشيرنوبيل جديدة".
في وقت سابق أعلنت شركة "إينيرغو اتوم"، أنها قامت بتشغيل كل مفاعلات الطاقة النووية الموجودة في البلاد- توجد في أوكرانيا 4 محطات كهروذرية بـ15 مفاعلا.
يشار إلى أن كارثة حدثت في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في 26 أبريل 1986، حيث وقع انفجار في المفاعل الرابع بالمحطة