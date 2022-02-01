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مدرب المغرب يفاجئ وسائل الإعلام بعد خسارة "أسود الأطلس" أمام مصر

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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فاجأ مدرب منتخب المغرب وحيد خليلوزيتش، وسائل الإعلام بعد هزيمة فريقه أمام مصر، بغيابه عن المؤتمر الصحفي الاعتيادي الذي يقام في أعقاب مباريات كأس إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وانتظرت وسائل الإعلام حضور المدرب البوسني لقاعة المؤتمرات الصحفية عقب المباراة، لكنه قرر مغادرة الملعب مع اللاعبين من المنطقة المختلطة، ليفاجئ الجميع بغيابه.

 وودع المنتخب المغربي بطولة كأس أمم إفريقيا من الدور ربع النهائي، إثر خسارته أمس الأحد أمام مصر بنتيجة 1-2، ليتأجل بذلك حلم "أسود الأطلس" في التتويج باللقب القاري الثاني لهم إلى نسخة أخرى من البطولة، علما بأن أول وآخر تتويج للمنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا كان قبل 46 عاما، في البطولة التي استضافتها إثيوبيا عام 1976.

في المقابل، حجز منتخب مصر تذكرة العبور إلى المربع الذهبي، ليواصل زحفه للفوز باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي. المصدر: وكالات

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