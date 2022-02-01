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عاجل شاهد الفيديو ..مقاتلات التحالف تشن سلسلة ضربات جوية مركزة على مواقع للمليشيات في صنعاء - المواقع المستهدفة

الثلاثاء 01 فبراير-شباط 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص
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شنت مقاتلات التحالف قبل قليل سلسلة ضربات جوية مركزة على عدد من المواقع التابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء. 

  

وذكرت مصادر مأرب برس بأن الضربات الجوية استهدفت بـ 4 غارات مواقع للمليشيات بمنطقة الحصبة جوار الاذاعة القديمة وضربه استهدفت موقع للمليشيات جوار مبنى التلفزيون بمديرية الثورة بالإضافة إلى استهداف مواقع أخرى في منطقة جربان بمديرية سنحان. 

 
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