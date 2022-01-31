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دولة خليجية تعلن زيادة أسعار البنزين

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت شركات توزيع الوقود في الإمارات، الأسعار الجديدة لشهر فبراير والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار عن شهر يناير.

 

وحسب وسائل إعلام محلية إماراتية، فإنه من المقرر أن يبدأ التطبيق اعتباراً من”الثلاثاء” أول فبراير 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

 

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر “98” بمقدار 29 فلساً من 2.65 درهم في يناير الى 2.94 درهم في فبراير، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي “95” بمقدار29 فلساً من 2.53 درهم في يناير الى 2.82 درهم في فبراير.

 

كما صعد سعر لتر بنزين “إي بلس””91” بمقدار 29 فلساً من 2.46 درهم في يناير الى 2.75 في فبراير 2022 .

 

وصعد سعر لتر الديزل بمقدار 32 فلساً لكل ليتر من 2.56 درهم الى 2.88 درهم.

 

ويأتي ارتفاع الأسعار في أعقاب ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي العام الماضي وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير وفبراير.

 

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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