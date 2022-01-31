بعد انتكاسة الحوثيين.. إيران تطالب بتدخل اممي لإنهاء حرب اليمن

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالبت إيران الأمم المتحدة، يوم الاثنين 31 يناير/كانون الثاني، بالتدخل في اليمن لإنهاء الحرب مع تصاعد نكسات الحوثيين في المحافظات اليمنية.

وأجرى علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، محادثات عبر الفيديو مع هانز جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المحادثات تأتي في إطار مشاورات تجريها جمهورية إيران من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن.

وجرى اللقاء عبر الفيديو وأعرب “خاجي” عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات في اليمن “وزيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن”.

وطالب “خاجي” الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل في اليمن لإنهاء الحرب. مشيراً إلى أن بلاده “ستواصل الجهود للمساعدة في إحلال سلام عادل في اليمن”.

وجددت وسائل الإعلام الإيرانية التي تناولت الخبر الإشارة إلى مبادرة إيران 2015م لإنهاء الحرب، التي تقوم على أربع نقاط.

وتُتهم إيران بتقديم دعم عسكري ومالي للحوثيين لمهاجمة الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات.

وخسر الحوثيون كثير من المناطق التي سيطروا عليها العام الماضي، وأوقف خطورتهم على مدينة مأرب القاعدة الرئيسية للحكومة اليمنية التي يعيش فيها أكثر من مليوني نازح.