الحكومة تطالب بتدخل عاجل لتحسين قدرات الموانئ والمطارات اليمنية

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالبت الحكومة الإثنين، من الأمم المتحدة إلى دعم جهودها برفع قدرات البنى التحتية للمطارات والموانئ اليمنية، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن وزير النقل عبدالسلام حميد، بحث مع الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ديفيد جريسلي التدخلات لرفع قدرات قطاعات النقل، بينما أكد "حميد" على أهمية إعادة تنظيم ورفع قدرات البنى التحتية للمطارات والموانئ.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم المساعدات والتدخلات العاجلة لتحسين قدرات الموانئ والمطارات وتكثيف برامح الدعم الإغاثية والإنسانية.

وأضاف أن وزارته تسعى لتخفيض رسوم التأمين على البواخر الواصلة إلى الموانئ اليمنية، مطالبا بالضغط على الحوثيين لتدارك الوضع الكارثي لخزان صافر.

بدوره، أكد "جريسلي" استمرار دعم مساعي الحكومة في كافة اتجاهات عملها، مشيرا إلى ضرورة العمل المشترك في إطار اقتصادي موسع بصدد تقليل الكلفة التأمينية بهدف وصول السلع والبضائع بأسعار أقل.