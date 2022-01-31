قوات ”الشرعية“ تحقق مكاسب عسكرية جنوبي مأرب

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني الإثنين، تحقيق مكاسب ميدانية جديدة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.

ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش عن قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي قوله، إن جماعة الحوثي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في معارك عنيفة خاضها الجيش وألوية العمالقة بإسناد من مقاتلات التحالف بقيادة السعودية.

وأضاف أن المعارك والغارات حصدت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، بينما استعاد الجيش أسلحة مختلفة وذخائر متنوعة.