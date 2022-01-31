”الانتقالي الجنوبي“ يهدد الحكومة بإجراءات لوقف قرارتها الأحادية

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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هدد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الإثنين، باتخاذ إجراءات مناسبة لوقف القرارات الأحادية للحكومة اليمنية، زاعما إلى أنها تفشل اتفاق الرياض، وفق اجتماع لهيئة المجلس برئاسة فضل الجعدي نائب ما يسمى الأمين العام.

وقال الهيئة إن المجلس لن يتردد عن اتخاذ إجراءات لوقف القرارات الأحادية متى ما تتطلب الأمر، مشيرا إلى أن بعض القوى تسعى لضرب اتفاق الرياض وإفشاله.

ودعت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية، مؤكدة على ضرورة العمل بآليات الاستيراد والتوزيع القانونية التي تؤمن استقرار أسعارها وتوافرها بشكل دائم.

وفي مسعى لركوب موجه الهبة الحضرمية، أكدت الهيئة دعمها للمطالب الشعبية في المحافظة، مشددة على ضرورة الجلوس المباشر مع قيادة الهبة لتلبية مطالبها.