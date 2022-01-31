تعز: قوات الجيش مسنودة بغارات التحالف تحرز تقدماً غرب المحافظة

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - تعز

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شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هجوما عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الارهابية في عدد من جبهات المحافظة .

وتمكنت قوات الجيش بإسناد مقاتلات التحالف من تحرير مواقع الصفراء والجبيرية والقاعدة في جبهة العنين، بمديرية جبل حبشي .

كما حققت قوات الجيش والمقاومة تقدما في جبهة مقبنة، بالريف الغربي لتعز، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الارهابية.

بدورها استهدفت مقاتلات التحالف العربي، فجر اليوم بعدد من الغارات مواقع تمركز مليشيا الحوثي الارهابية في جبهة العنين .

وأسفرت المعارك الدائرة عن سقوط ما لا يقل عن 25 من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح .