تعرف على تفاصيل مثيرة حول فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أثارت فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً ضجة كبيرة بعد أن اعترفت بإنفاق آلاف الدولارات على ملابس الأطفال قبل سنوات من التخطيط لإنجاب طفل.

حيث قالت، بحسب ما نشرته "ميرور": "لقد أنفقت مبلغ 3000 جنيه إسترليني (حوالي 4028 دولارا) على ملابس الأطفال خلال 3 سنوات، مما تسبب بمشاكل كبيرة مع شريكي.

فنحن لا يمكننا إنجاب طفل حتى الآن لأننا نحتاج المال لتربيتهم وإطعامهم وتعليمهم".

وأضافت: "نعمل على زيادة دخلنا لنتمكن من إنجاب طفل فأنا أتوق لذلك. وأحياناً أرى ملابس أطفال جميلة جداً أشعر بأن علي شراؤها وإلا فلن أراها مرة ثانية".

وأشارت إلى أن ذلك برأيها يعتبر توفيراً للمال على المدى الطويل وأنها "فكرة ذكية" على حد قولها. بينما لا يوافقها شريكها وجهة النظر ويرى أن ذلك هدراً للمال.

وبعد أن تفاقمت نقاشاتهم حول هذه الفكرة، سارع زملاؤها من مستخدمي منصة "Mumsnet" للتعبير عن آرائهم حول هذه المسألة - واتفق الكثيرون على أن الفكرة سخيفة وأن الطفل سينمو ويكبر وسيحتاج لملابس جديدة. حيث قال أحدهم: "أنت غير منطقية.

مضيفا أن شراء ملابس أطفال بهذا المبلغ أمر سخيف للغاية.

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وأضافت أخرى: "إن شراء ملابس لطفل لم يولد بعد هو إهدار للمال، فالأطفال لا يحتاجون إلى الكثير من الملابس ويكبرون بسرعة كبيرة".

وقال آخر: "إن المبلغ كبير جداً حتى لو كان لديك طفل.

ماذا ستفعلين لو لم تستطع الحمل؟ أنت تسببين الألم لنفسك"