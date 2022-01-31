تعرف على تفاصيل مثيرة حول فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد قرارات سعودية مفاجئة في تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني رئيس الوزراء يستقبل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن شاهد. أول سيارة طائرة تحصل على ترخيص للطيران في أوروبا "احذفها حالا".. غوغل تحذر وتعلن عن حظر 21 تطبيق "أندرويد" بعد ضحايا الملايين من المستخدمين في 70دولة تركيا تختبر قوارب مسيّرة قتالية لسلاح بحريتها.؛ تقدم مذهل ملكة جمال أمريكا.. ألقت بنفسها من ناطحة سحاب.. تقرير الخبراء الدوليين يكشف عن اهم مصدر لإيرادات الحوثيين واعتراف تيليمن بالتجسس على المستخدمين تزامنا مع هجمات الحوثي الصاروخية.. مسئول بريطاني رفيع يزور الإمارات اليوم والخارجية تحدد ما هي المهمة بيان للحكومة اليمنية حول الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات
وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي، وفق صحيفة "سبق".
وبحسب "سبق"، فإن "فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "ظهرت الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به، باعتباره متطلبا مهما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه، وكذلك ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة".