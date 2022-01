"احذفها حالا".. غوغل تحذر وتعلن عن حظر 21 تطبيق "أندرويد" بعد ضحايا الملايين من المستخدمين في 70دولة

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

وقع أكثر من 100 مليون من مستخدمي "أندرويد" ضحايا برنامج خبيث، انتشر عبر مئات التطبيقات على متجر "غوغل بلاي"، للحصول على خدمات اشتراك باهظة الثمن دون علمهم.

وأطلق على حملة الاحتيال اسم "Dark Herring"، حيث استخدم المحتالون 470 تطبيقا موجودا على متجر "غوغل بلاي" لإصابة أجهزة 105 ملايين مستخدم "أندرويد" في جميع أنحاء العالم.

وأطلقت العملية في وقت مبكر من مارس 2020، حيث سجل الضحايا سرا في خدمات الاشتراك باهظة الثمن التي فرضت عليهم ما يزيد عن 11 جنيها إسترلينيا في الشهر.

ويُعتقد أن عملية Dark Herring كلفت مستخدمي "أندرويد" مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية إجمالا. ووقع مستخدمو "أندرويد" في 70 دولة ضحية للخداع بعد تنزيل التطبيقات المخترقة التي تنشر الاحتيال من متجر "غوغل بلاي" الرسمي.

وحُمّلت تطبيقات "أندرويد" الأكثر شيوعا التي تنشر Dark Herring عدة ملايين من المرات، مع City Bus Simulator 2 وDrive Simulator وFootball HERO 2021 وStream HD من بين البرامج المتأثرة.

واكتشف خبراء الأمن في Zimperium عملية احتيال Dark Herring. وهذه الشركة هي شريك غوغل وعضو في Google's App Defense Alliance الذي يعمل على معالجة تهديد البرامج الضارة على متجر بلاي.

وبدلا من محاولة فرض رسوم على بطاقة ائتمان أو خصم مرتبطة بـ Play Store، يتم دفع الأموال مقابل الاشتراكات الوهمية عبر نظام الدفع المباشر لـDCB. وتتيح طريقة الدفع هذه للأشخاص إضافة تكلفة المحتوى الرقمي المشتراة عبر متجر "بلاي"، إلى فاتورة شركة النقل الشهرية.

وباستخدام طريقة الدفع هذه للاشتراكات الوهمية، فهذا يعني أن الضحايا قد لا يدركون أنه تم تحصيل رسوم عليهم مقابل شيء لم يريدوه، إلا بعد أسابيع. وقالت Zimperium، في معرض شرح لنتائجها على الإنترنت: "تبدو تطبيقات "أندرويد" الخبيثة هذه غير ضارة عند النظر إلى وصف المتجر والأذونات المطلوبة، لكن هذا الإحساس الزائف بالثقة يتغير عندما يتم تحصيل رسوم من المستخدمين شهريا مقابل الخدمة المتميزة التي لا يتلقونها عبر الفواتير المباشرة لشركات الاتصالات.

وعلى عكس العديد من التطبيقات الضارة الأخرى التي لا توفر إمكانات وظيفية، يمكن للضحية استخدام هذه التطبيقات، ما يعني أنه غالبا ما تُترك مثبتة على الهواتف والأجهزة اللوحية بعد فترة طويلة من التثبيت الأولي". إقرأ المزيد صورة تعبيرية تحذير عاجل لنظام "أندرويد": خلل خطير "يقتحم" حسابك المصرفي ثم يمسح هاتفك بالكامل! وفي وقت نشر بحثها، قالت Zimperium إنه تمت إزالة جميع التطبيقات الضارة من متجر "غوغل بلاي"، إلى جانب مواقع التصيد وخدمات الاحتيال المصاحبة.

وإذا كنت تتساءل عما إذا كنت في خطر، فإليك قائمة تضم 21 تطبيقا الأكثر شيوعا التي عثر عليها في متجر "غوغل بلاي"، واستخدمت لنشر الاحتيال: - Smashex. - Upgradem. - Stream HD. - Vidly Vibe. - Cast It. - My Translator Pro. - New Mobile Games. - StreamCast Pro. - Ultra Stream. - Photograph Labs Pro. - VideoProj Lab. - Drive Simulator. - Speedy Cars – Final Lap. - Football Legends. - Football HERO 2021. - Grand Mafia Auto. - Offroad Jeep Simulator. - Smashex Pro. - Racing City. - Connectool. - City Bus Simulator 2.

واذا قمت بالفعل بتثبيت هذه التطبيقات قبل حذفها، فستظل معرضا للخطر بالرغم من هذه التطبيقات الأخرى أزيلت من متجر "غوغل بلاي"، وتحقق مما إذا كانت هذه التطبيقات سجّلت لك أي اشتراكات باهظة الثمن دون أن تدرك ذلك. وستتمكن من القيام بذلك في قسم الملف الشخصي في تطبيق متجر غوغل، ضمن "المدفوعات والاشتراكات". وبعد إلغاء أي اشتراكات مشبوهة، تأكد من حذف التطبيق الخبيث من جهازك كليا