ملكة جمال أمريكا.. ألقت بنفسها من ناطحة سحاب..

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أقدمت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، تشيسلي كريست، على إنهاء حياتها بعد أن قفزت من مبنى شاهق وسط مدينة نيويورك، بحسب صحيفة "نيويورك بوست". وقالت مصادر، إن كريست، 30 عاما، قفزت من مبنى أوريون الفاخر المكون من 60 طابقا، صباح الأحد، وعثر عليها ميتة في الشارع.
. وأضافت المصادر، إن كريست تركت وراءها ملاحظة تقول إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، موضحة أن كريست عاشت في الطابق التاسع من المبنى وكانت بمفردها عندما قفزت من شرفة في الطابق التاسع والعشرين.
وقالت المصادر إنها شوهدت لآخر مرة على الشرفة. وأعرب الأصدقاء والجيران عن حزنهم على فقدان ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة تشيسلي كريست. وقالت، ماكينزي ديفينا، الفائزة السابقة بملكة جمال ساوث كارولينا، والتي تنافست ضد كريست في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، إن كريست امرأة مذهلة ومؤثرة"