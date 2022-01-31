تزامنا مع هجمات الحوثي الصاروخية.. مسئول بريطاني رفيع يزور الإمارات اليوم والخارجية تحدد ما هي المهمة

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين أن وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي يزور الإمارات اليوم.

وقالت الخارجية على حسابها في تويتر: "وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي يزور الإمارات اليوم معرباً عن تضامنه مع أصدقائنا الإماراتيين، ولبحث استقرار المنطقة".

كذلك أكدت أنه كما قالت وزيرة الخارجية ليز تراس، فإن هجمات الحوثيين الشنيعة يجب أن تتوقف.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الإماراتية كانت أعلنت في وقت سابق الاثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، لافتة إلى أن "قواتنا الجوية وقيادة التحالف نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما شددت على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.