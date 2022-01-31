تزامنا مع هجمات الحوثي الصاروخية.. مسئول بريطاني رفيع يزور الإمارات اليوم والخارجية تحدد ما هي المهمة بيان للحكومة اليمنية حول الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات الى ماذا لجأت مليشيا الحوثي بعد هزيمتها في شبوة وفرار عناصرها باتجاه البيضاء؟ هل تقف واشنطن مع حليفتها الإمارات وتصنف الحوثيين كإرهابيين أم أن لها حسابات اخرى تتعلق بإيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن موقفها من الهجوم الحوثي على الإمارات ترامب يرعب خصومة ويعلن عن أكبر احتجاجات على الإطلاق ولم تشهدها أمريكا من قبل صراع أدوات الإمارات.. ”الانتقالي“ يرفض أنشطة مشبوهة منسوبة لمكتب ”طارق صالح“ في شبوة عدم طهيه جيداً يسبب السرطان.. دراسات صادمة حول الأرز جامعة إقليم سبأ تنظم دورة تدريبية لتطوير الكفاءة الأكاديمية لهيئة التدريس مركز سلمان يدشن توزيع مساعدةت طارئة للأسر المتضررة في حريب
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين أن وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي يزور الإمارات اليوم.
وقالت الخارجية على حسابها في تويتر: "وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي يزور الإمارات اليوم معرباً عن تضامنه مع أصدقائنا الإماراتيين، ولبحث استقرار المنطقة".
كذلك أكدت أنه كما قالت وزيرة الخارجية ليز تراس، فإن هجمات الحوثيين الشنيعة يجب أن تتوقف.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الإماراتية كانت أعلنت في وقت سابق الاثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.
وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، لافتة إلى أن "قواتنا الجوية وقيادة التحالف نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما شددت على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.