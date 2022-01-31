بيان للحكومة اليمنية حول الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات الى ماذا لجأت مليشيا الحوثي بعد هزيمتها في شبوة وفرار عناصرها باتجاه البيضاء؟ هل تقف واشنطن مع حليفتها الإمارات وتصنف الحوثيين كإرهابيين أم أن لها حسابات اخرى تتعلق بإيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن موقفها من الهجوم الحوثي على الإمارات ترامب يرعب خصومة ويعلن عن أكبر احتجاجات على الإطلاق ولم تشهدها أمريكا من قبل صراع أدوات الإمارات.. ”الانتقالي“ يرفض أنشطة مشبوهة منسوبة لمكتب ”طارق صالح“ في شبوة عدم طهيه جيداً يسبب السرطان.. دراسات صادمة حول الأرز جامعة إقليم سبأ تنظم دورة تدريبية لتطوير الكفاءة الأكاديمية لهيئة التدريس مركز سلمان يدشن توزيع مساعدةت طارئة للأسر المتضررة في حريب الأمم المتحدة: تحرج حركة طالبان في تقرير رسمي عن مقتل أكثر من 100 شخص من أنصار النظام السابق
أدانت الجمهورية اليمنية، اليوم الاثنين،بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الإماراتية من اعتراضها وإسقاطها.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها "إن صمت المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الحوثية المتكررة وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة جعلها تتمادى في تعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين العزل، في ظل عدم وجود رادع دولي يرغمها على تعديل سلوكها العدواني".
وأضاف البيان "أن السلوك الإرهابي، الذي تنتهجه المليشيا الحوثية نابع من تنفيذها لأجندات خارجية، تعمل على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي لا سيما دول مجلس الأمن اتخاذ موقف حازم وتصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية".
وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشآـها الحيوية.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت مساء الأحد اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه الدولة.
وأوضحت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.
كما أضافت أن القوات الجوية وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق، بعد النجاح في تحديد الموقع.
إلى ذلك، نشرت مقاطع مصورة تظهر تدمير موقع إطلاق الصاروخ في الجوف اليمنية، مؤكدة استعدادها للتعامل مع أية تهديدات.
يذكر أن أبوظبي كانت أعلنت الاثنين الماضي أيضا أنّ دفاعاتها اعترضت ودمّرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران، وذلك بعد أسبوع على مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على أبوظبي.