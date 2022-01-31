الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن موقفها من الهجوم الحوثي على الإمارات ترامب يرعب خصومة ويعلن عن أكبر احتجاجات على الإطلاق ولم تشهدها أمريكا من قبل صراع أدوات الإمارات.. ”الانتقالي“ يرفض أنشطة مشبوهة منسوبة لمكتب ”طارق صالح“ في شبوة عدم طهيه جيداً يسبب السرطان.. دراسات صادمة حول الأرز جامعة إقليم سبأ تنظم دورة تدريبية لتطوير الكفاءة الأكاديمية العشاء هيئة التدريس مركز سلمان يدشن توزيع مساعدةت طارئة للأسر المتضررة في حريب الأمم المتحدة: تحرج حركة طالبان في تقرير رسمي عن مقتل أكثر من 100 شخص من أنصار النظام السابق حمد بن جاسم يكشف تفاصيل مثيرة في اجتماعه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2002 عاجل فيديو لتدمير طيران الإمارات منصة صواريخ باليستية حوثية استهدفت أبو ظبي مأرب برس ينشر أخر مستجدات جبهات القتال في اليمن .. فيديو
دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي، والذي تزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى الإمارات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر موقع تويتر: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي.
بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن