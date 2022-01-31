الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن موقفها من الهجوم الحوثي على الإمارات

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي، والذي تزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى الإمارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر موقع تويتر: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي.

بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن