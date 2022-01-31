عدم طهيه جيداً يسبب السرطان.. دراسات صادمة حول الأرز جامعة إقليم سبأ تنظم دورة تدريبية لتطوير الكفاءة الأكاديمية العشاء هيئة التدريس مركز سلمان يدشن توزيع مساعدةت طارئة للأسر المتضررة في حريب الأمم المتحدة: تحرج حركة طالبان في تقرير رسمي عن مقتل أكثر من 100 شخص من أنصار النظام السابق حمد بن جاسم يكشف تفاصيل مثيرة في اجتماعه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2002 عاجل فيديو لتدمير طيران الإمارات منصة صواريخ باليستية حوثية استهدفت أبو ظبي مأرب برس ينشر أخر مستجدات جبهات القتال في اليمن .. فيديو آخر مستجدات الإستهداف الحوثي للإمارات مكتب رئيس الإحتلال الصهيوني سيواصل زيارته لأبوظبي وحركة الطيران مستمرة عاجل.. التحالف يكشف عن مصدر انطلاق الصاروخ البالستي الذي استهدف الامارات في ظل حصار من قبل مليشيا الحوثي من ثلاثة أسابيع.. أبناء ناطع يوجهون نداء استغاثة
أقيمت اليوم في جامعة إقليم سبأ دورة تدريبية في مجال تطوير الكفاءة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس نظمتها دائرة المناهج وتقويم الأداء الأكاديمي وبرعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد حمود القدسي .
تهدف الدورة التي تستمر سبعة ايام إلى رفع مستوی الأداء والتنمية المهنية لـ(74) أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس الملتحقين بالجامعة خلال العامين الماضيين 2021/2020 م.
وفي افتتاح الدورة أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمّال أهمية تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ضمن برنامج تحسين التعليم بالجامعة من خلال تطوير كفاءة الأداء التدريسي ومواكبة التطورات العلمية والحضارية المتسارعة.
فيما أوضح رئيس دائرة المناهج في الجامعة الدكتور عبدالله حيدر أن المشاركين في الدورة سيتلقون المفاهيم الأساسية حول فن إدارة التعليم الجامعي وجودة الحياة الجامعية واستخدام استراتيجيات تدريس المجموعات وتقنيات التعليم الجامعي الحديثة، وبناء أدوات القياس والتقويم ونظم الاختبارات وتزويدهم بمهارات البحوث العلمية الكمية والنوعية ومعايير التأليف والنشر.