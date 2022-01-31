جامعة إقليم سبأ تنظم دورة تدريبية لتطوير الكفاءة الأكاديمية العشاء هيئة التدريس

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أقيمت اليوم في جامعة إقليم سبأ دورة تدريبية في مجال تطوير الكفاءة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس نظمتها دائرة المناهج وتقويم الأداء الأكاديمي وبرعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد حمود القدسي .

تهدف الدورة التي تستمر سبعة ايام إلى رفع مستوی الأداء والتنمية المهنية لـ(74) أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس الملتحقين بالجامعة خلال العامين الماضيين 2021/2020 م.

وفي افتتاح الدورة أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمّال أهمية تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ضمن برنامج تحسين التعليم بالجامعة من خلال تطوير كفاءة الأداء التدريسي ومواكبة التطورات العلمية والحضارية المتسارعة.

فيما أوضح رئيس دائرة المناهج في الجامعة الدكتور عبدالله حيدر أن المشاركين في الدورة سيتلقون المفاهيم الأساسية حول فن إدارة التعليم الجامعي وجودة الحياة الجامعية واستخدام استراتيجيات تدريس المجموعات وتقنيات التعليم الجامعي الحديثة، وبناء أدوات القياس والتقويم ونظم الاختبارات وتزويدهم بمهارات البحوث العلمية الكمية والنوعية ومعايير التأليف والنشر.