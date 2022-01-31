مركز سلمان يدشن توزيع مساعدةت طارئة للأسر المتضررة في حريب

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دشن اليوم في مدينة مأرب توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية الطارئة لمئات الأسر المتضررة في مديرية حريب بمحافظة مأرب.
واستهدفت المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان للأغاثة والأعمال الإنسانية وجرى توزيعها عبر شريكي التنفيذ شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، وإئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية نحو 500 أسرة متضررة.
واوضح مدير عام شبكة النماء عبدالوهاب نصر ان المساعدات شملت 200 خيمة و350 حقيبة إيواء، وكذا 500 سلة غذائية.
وخلال التدشين، ثمن مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة الأستاذ سيف مثنى، ما يقدمه المركز من مساعدات إغاثية، وإيوائية للمتضررين والنازحين في المحافظة.
واشار الى أن تلك المساعدات تأتي في إطار الإستجابة الطارئة للدعوة الإنسانية التي أطلقتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة اليومين الماضيين لإغاثة أهالي حريب.