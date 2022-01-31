مأرب برس ينشر أخر مستجدات جبهات القتال في اليمن .. فيديو

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس -مأرب

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أوقعت غارات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد في صفوف الميليشيات الحوثية عبر سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقعها على جبهات تعز ومأرب.

وأكدت مصادر رسمية مقتل أكثر من 80 عنصراً حوثياً في عمليات استهداف بمأرب. وقال التحالف إن طائراته نفذت 25 عملية استهداف باليمن نجحت في تدمير 11 آلية عسكرية، وذلك بعد يوم من إعلان التحالف مقتل أكثر من 90 عنصراً حوثياً في مأرب.

وفي ذات السياق، شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة بجبهة مقبنة غربي تعز، ما أسفر عن مقتل 7 حوثيين وإصابة آخرين، كما شنت غارتين جويتين على مواقع الميليشيات بجبل الصراهم غربي المحافظة. وأعلن مصدر عسكري أن غارتين للتحالف استهدفتا عربة عسكرية وقناصاً وعناصر حوثية مقاتلة في الصراهم بالعنين غربي المدينة. وأضاف أن الغارتين أسفرتا عن سقوط عشرات القتلى من الميليشيات.

جاءت هذه التطورات بعدما أفادت وزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدماً جديداً في الجبهات الغربية لمحافظة تعز بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وتمكنت من تحرير قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مقبنة. وبالتزامن مع ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدد من الغارات الجوية مواقع وتعزيزات جماعة الحوثي المسلحة في مناطق تقع بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي. وأشارت الوزارة إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، كما دمرت قوات الجيش وطيران التحالف عدداً من الآليات والأطقم العسكرية التابعة للميليشيات.

واعترفت ميليشيات الحوثي، بمقتل أكثر من 24 قيادياً بصفوفها خلال المعارك والضربات الجوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية. وأجرت ميليشيات الحوثي، السبت، العشرات من عمليات التشييع لقتلاها في عدة محافظات واقعة تحت سيطرتها، منهم 24 عنصراً ممن تمنحهم رتباً عسكرية عليا ومتوسطة. ونشرت ميليشيات الحوثي على وسائل إعلامها أسماء القتلى، منهم قيادات برتب «لواء» و«عميد» و«عقيد» و«مقدم» و«رائد» و«ملازم».

وتخوض قوات الجيش مسنودة بقوات المقاومة الشعبية، معارك عنيفة ضد الميليشيات في الجبهات الجنوبية لمأرب.

وبحسب المصادر فإن قوات الشرعية شنت هجوماً على السلاسل الجبلية في محيط معسكر أم ريش، فيما تكبد الحوثيون خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح، بعد محاولتهم للهجوم على مناطق سيطرة الجيش قرب سد مأرب. وجاءت تلك العمليات العسكرية بعيد قصف جوي نفذته طائرات تحالف دعم الشرعية ضد التعزيزات العسكرية للميليشيات جنوب المحافظة.