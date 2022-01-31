عاجل.. التحالف يكشف عن مصدر انطلاق الصاروخ البالستي الذي استهدف الامارات

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية.

يأتي هذا بعد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه الإمارات.

وأضافت أن أن بقايا الصاروخ الباليستي سقطت خارج المناطق المأهولة، وأن الهجوم لم ينجم عنه أية خسائر.