في ظل حصار من قبل مليشيا الحوثي من ثلاثة أسابيع.. أبناء ناطع يوجهون نداء استغاثة

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات

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أطلق مدير عام مديرية ناطع بمحافظة البيضاء مسعد الصلاحي نداء استغاثة لإنهاء الحصار المطبق عليهم منذ ثلاثة أسابيع بعد قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بزراعة الألغام في كل الطرق المؤدية مليشيات الحوثي الإيرانية على أهالي المديرية للأسبوع الثالث على التوالي.

وأكد في مناشدة له أن قرابة 12 ألف نسمة من أبناء مديرية ناطع يعانون منذ ثلاثة أسابيع من حصار شبه مطبق بعد قيام مليشيا الحوثي بزراعة الألغام على الطرق المؤدية إلى مديرية بيحان شبوة المحادة للمديرية، وأن السكان لا يستطيعون النزول للتسوق ما أدى لنفاذ الغذاء والدواء عليهم، في ظل الحصار المستمر للأسبوع الثالث.

وقال في مناشدته إن سكان المديرية يمرون بظروف صعبة، مهددين بالموت الجماعي ولا يقدرون على التحرك في طريق البيضاء لاستخدام الطريق العام إمدادا عسكريا من قبل مليشيا الحوثي.. مؤكدا أن المواطنين لجئوا لاستخدام الحمير لنقل احتياجاتهم الضرورية جدا عبر طرق وعرة نظرا لانتشار الالغام بكثافة.

وأكد الصلاحي أن المليشيات تفرض أيضا الحصار على أبناء مديرية نعمان المجاورة لمديرية ناطق والتي يقطنها أكثر من عشرة آلاف نسمة، ويعانون أيضا نفس معاناة أبناء مديرية ناطع، وتم قطع شبكة الاتصالات كاملة عنها.