عاجل.. وزارة الدفاع الإماراتية تكشف نتائج هجوم المليشيات الصاروخي

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية قبل قليل اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه الاراضي الاماراتية.

وذكرت وزارة الدفاع الاماراتية في بيان مقتضب عبر حسابها بموقع تويتر رصدة محرر مأرب برس بأن عملية الاعتراض للصاروخ الحوثي لم ينتج عنه اية خسائر، حيث سقطت بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان، وفق بيان مقتضب.

وفي وقت سابق من مساء اليوم اعلن ما يسمى بالمتحدث العسكري للحوثيين المدعو يحيى سريع عبر حسابه بموقع تويتر بانه سيعلن خلال الساعات القادمة تفاصيل ما اسماها عملية عسكرية واسعه في العمق الإماراتي.