فيديو.. رئيس هيئة الأركان اليمنية : انتصارات الجيش هي انتصاراً على كل من أراد أن يلغي القوانين والقيم والمبادى اليمنية

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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ترأس رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، اجتماعاً موسعاً بقيادة ديوان وزارة الدفاع وقيادة دائرة القضاء العسكري لمناقشة مجمل المهام المنجزة خلال العام المنصرم ٢٠٢١م وخطط العام الجديد ٢٠٢٢م .

وفي الإجتماع رحب رئيس هيئة الأركان العامة بالحضور ناقلاً لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الأركان على أهمية الدور الذي يضطلع به كلاً من ديوان وزارة الدفاع ودائرة القضاء العسكري في بناء العمل المؤسسي والإداري والقانوني للقوات المسلحة بما يواكب التطورات الميدانية وتقييم ومراقبة مستوى تنفيذ القوانين واللوائح العسكرية وتصحيح الأخطاء، وبما يحيي ويحافظ على روح القوانين العسكرية النافذة.

وحث على بذل المزيد من الجهود كلاً في مجال اختصاصه ومهامه وتعزيز روح التعاون والتنسيق بين الجميع.. مشدداً على ضرورة محاربة كل أشكال وأنواع الفساد المالي والإداري والإستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرارها في المستقبل.

وقال إن ما يحققه أبطال الجيش وألوية العمالقة ورجال القبائل من انتصارات في جميع الجبهات هي انتصاراً على كل من أراد أن يلغي القوانين والقيم والمبادى اليمنية العربية الأصيلة.

وأضاف: بالتزامن مع هذه الانتصارات يجب أن يخوض رجال القضاء والقانون معركة قضائية وقانونية من خلال رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية الإيرانية بحق أبطال القوات المسلحة اليمنية وبحق المدنيين وتقديم مرتكبيها إلى المحاكم ومحاكمتهم وفقاً للقانون والدستور اليمني.

ومن جانبهم، اطلع الحاضرون رئيس الأركان على الإنجازات والتحديات والصعوبات التي رافقتهم خلال الفترة الماضية والمقترحات الكفيلة بمعالجتها. وأكدوا العزم على تطوير وتفعيل ومضاعفة الجهود بما يحقق الإرتقاء بالمهام والحفاظ على المكتسبات الوطنية والعسكرية.. شاكرين للقيادة السياسية العليا وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اهتمامها الكبير بجميع منتسبي القوات المسلحة والهيئات والدوائر حتى تتمكن من آداء مهامها بنجاح كبير. حضر الاجتماع كبير الخبراء في العمليات المشتركة اللواء الركن عبدالعزيز الشميري ومستشار رئيس هيئة الأركان العميد محمد الصباري.