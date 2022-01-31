تعز.. قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بنيران الجيش وغارات التحالف

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سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم، بنيران أبطال الجيش والمقاومة وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في عدة جبهات بمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المواجهات تركزت في الجبهة الشرقية وفي جبهتي العنين ومقبنة غربي تعز، إثر محاولة المليشيا الإيرانية استعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية. وأكد المصدر أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية. وفي السياق، استهدف طيران التحالف، مساء اليوم، مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية الإيرانية في جبهات القتال غرب تعز، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.