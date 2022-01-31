حوثنة التعليم.. المليشيات تنتزع رواية تاريخية هامة من احد كتب التاريخ وتستبدلها بـ «بطاقة تفكير»- صور

الإثنين 31 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية سياسية حوثنة وفهرسة وقائع التاريخ وتزييفه، وتسييس الرواية التاريخية، وتأويل الآيات والأحاديث لتكفير الآخرين وإضفاء قدسية دينية على سلالتها العنصرية.

حديثاً اقدمت المليشيات الانقلابية على حذف درس "الاحتلال الفارسي" لليمن من المنهج الدراسي في كتاب التاريخ للصف الخامس الذي يدرس في مناطق سيطرتها واستبداله بما أسمته "بطاقة تفكير" تطلب عبرها التلاميذ الكتابة حول أن اليمن يتعرض لغزو أمريكي صهيوني.

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وكانت نقابة المعلمين قد حذرت أكثر من مرة من أن تحريف المناهج الدراسية «ينعكس سلباً على الهوية الوطنية وعلى النظام الجمهوري». وقالت إن المناهج التي فرضها الحوثيون تغرس في عقولهم أن «ثورة 26 سبتمبر (أيلول)» ضد نظام حكم الإمامة كانت انقلاباً، فيما شكا أولياء أمور طلاب من تكثيف الميليشيات دروس الجهاد والكراهية لاتباع الديانات الأخرى وتحويل المدراس إلى مواقع لتدريب الأطفال على القتال وحثهم على العنف، وتمجيد حربهم على اليمنيين ومنع الاختلاط ومهاجمة كل انفتاح اجتماعي.

تقرير حديث لمنظمة «اليونيسيف» قال إنه وبعد سنوات من الصراع، أصبح التعليم أكبر ضحايا الحرب في اليمن، حيث إن ما يربو على مليوني طفل خارج المدارس بسبب الفقر والنزاع وانعدام فرص التعليم. وهذا العدد يشكل أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس عام 2015، والذين كان عددهم حينها 890000 طفل. وقال إن القلق يتزايد لأن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أو الذين تسربوا من مدارسهم قد لا يعودون للدراسة إطلاقاً إذا لم يتم دعمهم بشكل صحيح.