الحوثيون يعلنون دخول سفينتين للمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الأحد، سماح التحالف بقيادة السعودية بدخول سفينتين للمشتقات النفطية تابعتان للقطاع الخاص والأمم المتحدة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم شركة النفط الخاضعة للحوثيين عصام المتوكل في بلاغ مقتضب، إن التحالف أفرج عن سفينة ‎الديزل (كارب ديم) التابعة لأحد ‎مصانع القطاع الخاص، و(باراكودا) التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف أنه ما يزال يحتجز سبع سفن نفطية على الرغم من حصولها على تصاريح أممية.

وتعيش مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية ازمة خانقة في المشتقات النفطية تقول عدة مصادر متطابقة انها ”مفتعلة“، وتسببت الازمة في ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية والخدمات المختلفة.