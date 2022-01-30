تقرير حقوقي :استشهاد وإصابة أكثر من 1000 طفل بصواريخ وألغام مليشيات الحوثي بـ«مأرب»

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وثق تقرير حقوقي أصدره مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب اليوم الاحد استشهاد وإصابة 1028 طفلا بصواريخ مليشيات الحوثي الإرهابية وطائراتها المفخخة وألغامها وعبواتها الناسفة التي زرعتها في مأرب منذ بداية الانقلاب".

واستعرض التقرير الذي أشهر اليوم بمدينة مأرب تحت عنوان "قتل الطفولة" جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في محافظة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتی ديسمبر 2021م توزعت بين القتل والإصابة والاعتداءات وتعذيب واعتقالات وزراعة الألغام ونهب للمساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال من المدارس واقتحام ونهب للمؤسسات العامة والخاصة والاختطاف والإخفاء والتهجير القسري.

وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبدربه جديع أنه تم رصد استشهاد (296) طفلاً وإصابة (732) طفلاً آخرين في محافظة مأرب بصواريخ وألغام ومتفجرات وطائرات مليشيات الحوثي الإرهابية المفخخة التي استهدفت المحافظة خلال السبع السنوات الماضية.. مبيناً أن نحو (149) طفلاً قتلوا، وأصيب نحو (421) آخرون بالصواريخ والمقذوفات الحوثية فيما قتل نحو (147) طفلا وأصيب نحو (311) آخرون بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الإرهابية في عموم مديريات ومناطق محافظة مأرب منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية.

وتناول التقرير جرائم تجنيد الأطفال في المناطق التي سيطرت عليها مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب، وذكر أن المليشيات جندت نحو ألف و(748) طفلاً من أبناء محافظة مأرب، منهم (124) طفلاً قتلوا، وأصيب (529) طفلاً آخرين، فيما لايزال نحو (472) طفلاً يقاتلون في صفوف المليشيات الحوثية، في حين لايزال مصير نحو (323) طفلاً مجهولا حتى هذه اللحظة.

وتطرق إلى جرائم الاختطافات والاخفاءات القسرية التي مارستها مليشيات إيران الانقلابية بحق أطفال مأرب.. مؤكدا في هذا السياق أن المليشيات الحوثية اختطفت خلال فترة إعداد التقرير (148) طفلاً من بعض المناطق في المديريات الغربية بالمحافظة، منهم (45) طفلاً لايزالون مخفيين في سجون ومعتقلات الانقلابيين حتى هذه اللحظة.. مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية تسببت خلال سنوات انقلابها الأسود بنزوح وتهجير نحو (920) ألفا و(718) طفلا إلى محافظة مأرب من عدة محافظات، منهم (323)ألفا و(673) طفلاً بحاجة ماسة للمساعدات العاجلة، وحرمت نحو (106)آلاف و(926) طفلاً وطفلة من حقهم في الرعاية الصحية الأولية، وهددت حياة (46) ألفا و(389) طفلا وطفلة نتيجة إصابتهم بأمراض سوء التغذية المختلفة، فضلا عن تسببها بحرمان نحو (54)ألفا (578) طفلا وطفلة من حقهم في التعليم بعد استهدافها لـ(105) منشآت صحية و (195) منشأة تعليمية في المحافظة.